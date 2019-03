Polizei Homberg

POL-HR: Bad Zwesten: Exhibitionist im Kurpark

Homberg (ots)

Bad Zwesten Mann entblößt sich vor Spaziergängerin Tatzeit: 16.03.2019, 18:30 Uhr Ein unbekannter Mann entblößte sich am Samstagabend vor einer Spaziergängerin im Kurpark und beleidigte sie noch. Die Spaziergängerin war im Kurpark auf dem Weg zur Hardtwaldklinik I, sie war ca. 100 Meter von der Klinik entfernt, als sie auf einen Mann auf einer Parkbank aufmerksam wurde. Der Mann saß auf der Bank entblößte sich vor der Spaziergängerin und befriedigte sich dann offensichtlich selbst. Hierbei schaute er die Spaziergängerin an und beleidigte sie. Die Spaziergängerin begab sich umgehend zur Klinik und verständigte von dort aus die Polizei. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der unbekannte Täter jedoch nicht mehr angetroffen werden. Bei dem Täter handelt es sich um einen 30 - 40 Jahre alten Mann mit rundem Gesicht und einer Brille mit runden Gläsern. Er trug dunkle Kleidung und eine schwarze Strickmütze. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg, unter Tel.: 05681/774-0 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

