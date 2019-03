Polizei Homberg

POL-HR: Borken-Kerstenhausen: Unbekannte Täter brechen in Vereinsheim ein

Homberg (ots)

Borken-Kerstenhausen Einbruch in Vereinsheim Tatzeit: 15.03.2019 bis 17.03.2019, 17:00 Uhr In ein Vereinsheim in der Kerstenhausener Straße brachen unbekannte Täter am vergangenen Wochenende ein und verursachten hierbei hohen Sachschaden. Die Täter brachen ein Fester des Vereinsheims auf und schlugen die Scheibe einer Tür ein. Im Heim selbst durchsuchten die Täter alle Räume und öffneten dazu auch alle Schränke. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Der angerichtete Sachschaden beträgt 3.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

