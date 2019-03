Polizei Homberg

POL-HR: Spangenberg: Einbruch in Wohnhaus - Täter stehlen Tresor mit Bargeld und Schmuck

Homberg (ots)

Spangenberg Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: 16.03.2019, 20:00 Uhr bis 17.03.2019, 09:00 Uhr Bargeld und Schmuckstücke erbeuteten unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Burgstraße. Die Täter brachen eine Nebeneingangstür auf und gelangten hierdurch in das Haus. Sie begaben sich in das erste und zweite Obergeschoss und durchsuchten hier verschiedene Schränke und Schubladen. Ein Tresor wurde von den Tätern von der Wand abgehebelt und samt Inhalt entwendet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befand sich unter anderem Schmuck und Bargeld in dem Tresor. Der genaue Wert der entwendeten Sachen steht zurzeit nicht fest. Der angerichtete Sachschaden beträgt 1.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

