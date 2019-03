Polizei Homberg

POL-HR: Wabern-Unshausen: Mobiles Navigationsgerät von Zugmaschine gestohlen

Homberg (ots)

Wabern-Unshausen Diebstahl eines Navigationssystems von landwirtschaftlicher Zugmaschine Tatzeit: 07.03.2019, 17:00 Uhr bis Freitag, 08.03.2019, 09:20 Uhr In der letzten Woche, in der Nacht von Donnerstag zu Freitag, stahlen unbekannte Täter ein mobiles Navigationsgerät für landwirtschaftliche Fahrzeuge von einer Zugmaschine in der Bauerngasse. Die Täter begaben sich zu der grünen John Deere Zugmaschine, welche unter einem Vordach einer Maschinenhalle abgestellt war und demontierten das mobile Navigationsgerat. Anschließend flüchteten die Täter mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Bei dem Navigationssystem handelt es sich um ein Starfire 6000 im Wert von 4.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

