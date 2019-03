Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar: Versuchter Einbruch in Schule

Homberg (ots)

Fritzlar Versuchter Einbruch in Schulgebäude Tatzeit: 12.03.2019, 18:00 Uhr bis 13.03.2019, 07:00 Uhr In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch versuchten unbekannte Täter in ein Schulgebäude einer Schule in der Neustädter Straße einzubrechen. Die Täter verursachten 300,- Euro Sachschaden. Die Täter begaben sich auf das Schulgelände und versuchten dort die Eingangstür zu einem Gebäude aufzubrechen. Die Täter konnten die Tür nicht öffnen, beschädigten diese jedoch bei dem Versuch. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

