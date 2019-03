Polizei Homberg

POL-HR: Neuental-Schlierbach: Brandstiftung an Bauwagen - Hoher Sachschaden an Autobahnbaustelle

Homberg (ots)

Neuental-Schlierbach Brandstiftung an Bauwagen - 20.000,- Euro Sachschaden Tatzeit: 12.03.2019, 19:00 Uhr bis 13.03.2019, 07:00 Uhr 20.000,- Euro Sachschaden verursachten unbekannte Täter bei einer Brandstiftung an einem Bauwagen im Baustellenbereich der A 49 bei Schlierbach. Die Täter hatten einen neuwertigen Bauwagen, welcher an einer Lärmschutzwand im Baustellenbereich stand, auf nicht bekannte Weise in Brand gesetzt. Der Bauwagen mit dem enthaltenen Mobiliar und Bekleidungsstücken der Arbeiter, brannte komplett ab. Durch den Brand wurde die Lärmschutzwand neben und die Teerdecke unter dem Bauwagen erheblich beschädigt. Als Brandursache kommt, nach derzeitigem Ermittlungsstand, eine Brandstiftung in Frage. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg, unter Tel.: 05681-774-0 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

