Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Ziegenhain: Versuchter Schuleinbruch

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Ziegenhain Versuchter Einbruch in Schulgebäude Tatzeit: 10.03.2019, 20:00 Uhr bis 11.03.2019, 07:45 Uhr In ein Schulgebäude im Fünftenweg versuchten unbekannte Täter in der Nacht einzubrechen. Die Täter begaben sich auf die Rückseite des Schulgebäudes und versuchten hier ein Erdgeschossfenster aufzubrechen. Trotz mehrerer Versuche konnte die Täter das Fenster nicht öffnen. Der angerichtete Sachschaden beträgt 500,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

Polizeipräsidium Nordhessen

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell