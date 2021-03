Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter verletzt 82-jährige Frau bei Handtaschenraub: Ermittler suchen Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Zeugen eines Handtaschenraubes, der sich am Samstagnachmittag in der Kasseler Friedrich-Engels-Straße ereignete, suchen die zuständigen Ermittler des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo. Ein bislang nicht identifizierter Täter hatte sich einer 82-jährigen Frau von hinten angenähert und derart fest an der Handtasche gerissen, dass sie zu Boden stürzte und leichte Verletzungen erlitt. Einem auf den Raub aufmerksam gewordenen Zeuge gelang es wenige Augenblicke später, dem Täter die Handtasche abzunehmen, bevor dieser unerkannt flüchtete.

Wie die 82-Jährige aus Kassel den aufnehmenden Polizeibeamten wenige Minuten nach der Tat schilderte, ereignete sich der Raub gegen 13:40 Uhr vor dem Haus Friedrich-Engels-Straße 20. Sie war dort zu Fuß unterwegs, als der Unbekannte plötzlich von hinten an ihrer Tasche riss, woraufhin sie zu Boden stürzte. Mit dem Henkel der Handtasche in der Armbeuge wurde die Frau von dem Täter noch ein Stück über den Bürgersteig gezogen, bis der Henkel abriss und der Räuber mit der Tasche in Richtung Friedrich-Ebert-Straße davonrannte. Durch die Hilferufe der Seniorin war der 24-jährige Zeuge auf den Überfall aufmerksam geworden, der beherzt eingriff, indem er den flüchtenden Mann nach wenigen Metern stellte und ihm die Handtasche abnahm. Letztlich lief der Räuber in Richtung Königstor davon, wo sich seine Spur verliert. Von ihm liegt folgende Beschreibung vor:

- Männlich, etwa 30 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß, dünne/schlanke Statur, kurze dunkle Haare, trug eine hellblaue OP-Maske, schwarz gekleidet, hatte eine sichtbare körperliche Beeinträchtigung an einem Arm.

Zeugen, die den Ermittlern des K 35 Hinweise auf den Täter geben können oder relevante Beobachtungen im Bereich des Tatorts gemacht haben, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell