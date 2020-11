Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung: Vermisste 80-Jährige ist wieder da

(Beachten Sie bitte auch unsere gestern, um 23:34 Uhr veröffentlichte Pressemitteilung zur Suche nach der 80-Jährigen.)

Kassel-Helleböhn: Die vermisste 80 Jahre alte Sarra V. aus Kassel ist wieder da. Am heutigen Montagmorgen meldeten sich Mitarbeiter einer Werkshalle in der Druseltalstraße bei der Polizei, da auf ihrem Firmengelände eine ältere Frau umherirrte. Die dorthin entsandte Streife des Polizeireviers Süd-West konnte vor Ort schnell klären, dass es sich um die seit gestern Abend vermisste Frau aus dem Stadtteil Helleböhn handelt. Dem ersten Anschein nach geht es der 80-Jährigen den Umständen entsprechend gut. Vorsorglich forderten die Beamten auch den Rettungsdienst an, der die Seniorin nun medizinisch versorgt.

Die 80-Jährige war der Polizei gestern Abend als vermisst gemeldet worden. Erste Suchmaßnahmen am Abend und in der Nacht sowie eine Öffentlichkeitsfahndung waren erfolglos verlaufen, woraufhin durch die Kasseler Polizei am heutigen Tag auch ein Hubschrauber und Suchhunde angefordert wurden. Unmittelbar bevor diese zum Einsatz kamen, konnte die Vermisste im Stadtteil Bad Wilhelmshöhe dann jedoch gefunden werden.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche nach der 80-Jährigen unterstützt haben.

