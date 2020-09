Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte klauen grauen Audi Q 5 in Leuschnerstraße: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Niederzwehren: Unbekannte haben in der Nacht zum heutigen Mittwoch einen grauen Audi Q 5 im Wert von ca. 60.000 Euro in der Leuschnerstraße in Kassel gestohlen. Wie die Autodiebe dabei genau vorgingen, ist momentan noch unklar. Von dem Fahrzeug mit den amtlichen Kennzeichen KS-QR 222 fehlt trotz europaweiter Fahndung derzeit jede Spur. Den Diebstahl des am Abend abgestellten Wagens entdeckten die Eigentümer am heutigen Morgen. Aufgrund technischer Auswertungen lässt sich jedoch nachträglich feststellen, dass das Auto offenbar gegen 2:30 Uhr in der Nacht gestartet worden war.

Die weiteren Ermittlungen führen nun die Beamten des für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Sie bitten Zeugen, die in der vergangenen Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

