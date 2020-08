Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nicht angemeldete Versammlung vor Werksgelände in der Holländischen Straße

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Am gestrigen Montagabend meldete ein Zeuge der Kasseler Polizei gegen 22:45 Uhr mehrere Personen im Bereich der Zufahrt zu einem Werksgelände an der Holländischen Straße in Kassel, die dort verschiedene Pyrotechnik gezündet und Banner gezeigt haben sollen. Anhand einzelner von den Bannern abgelesener Worte sei ein Bezug zu einer dort ansässigen Firma der Rüstungsindustrie erkennbar. Bei Eintreffen der ersten Streifen nur wenige Minuten später konnten vor Ort keine Teilnehmer der Versammlung mehr angetroffen werden. Die umfangreiche Fahndung führte im weiteren Verlauf zur Festnahme von insgesamt sieben Personen im Kasseler Stadtgebiet, die zur Identitätsfeststellung und zur Gefahrenabwehr in Gewahrsam genommen und in das Polizeipräsidium gebracht wurden. Es handelt sich um vier Männer und zwei Frauen aus Kassel im Alter zwischen 17 und 31 Jahren sowie einen 24-Jährigen aus Felsberg, die am heutigen Morgen alle wieder auf freien Fuß gesetzt wurden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand besteht der Verdacht auf eine nicht angemeldete Versammlung, die offenbar auf dem Gehweg im Bereich der Zufahrt, außerhalb des Werksgeländes, abgehalten wurde. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz gegen den noch unbekannten Leiter der Versammlung ein. Da der 24-Jährige aus Felsberg in Verdacht geraten war, vermummt an der Versammlung teilgenommen und Pyrotechnik gezündet zu haben, muss er sich nun wegen Verstoßes gegen das Vermummungsverbot sowie Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz verantworten. Die weiteren Ermittlungen dauern an und werden bei der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen geführt.

