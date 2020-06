Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Reumütiger Fahrraddieb stellt sich unverhofft: Polizei sucht nun mit Foto nach Eigentümer von zerlegtem schwarzen Cicli B Rennrad

Bild-Infos

Download

Kassel (ots)

Kassel: Recht unverhofft rief in der letzten Woche ein Mann bei der Kasseler Polizei an und gab an, er wolle sich wegen eines Fahrraddiebstahls selbst stellen. Der Anfrufer nannte den Ort, an dem er sich gerade aufhalte, woraufhin eine Streife des Polizeireviers Süd-West zu der besagten Kleingartenanlage in Kassel ausrückte. Dort trafen sie auf einen 33-Jährigen aus Kassel, der ein zerlegtes schwarzes Cicli B Rennrad (siehe Foto) übergab und von seinem schlechten Gewissen berichtete, das ihn seit dem Diebstahl plage. Das Fahrrad habe er Ende April / Anfang Mai im Bereich des neuen Jobcenters an der Wolfhager Straße in Kassel gestohlen. Anschließend habe er es auseinandergebaut und aufbewahrt. Die eingesetzte Streife stellte die Fahrradteile sicher. Der reumütige 33-Jährige muss sich nun wegen Diebstahls verantworten. Seine Reue könnte sich bei der Strafzumessung durch die Justiz jedoch zu seinen Gunsten auswirken.

Die weiteren Ermittlungen wegen des von dem 33-Jährigen eingeräumten Diebstahls führen die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei. Die Rahmennummer des Rennrads ist bislang nicht zur Sachfahndung ausgeschrieben. Andere Hinweise auf den rechtmäßigen Eigentümer konnten ebenfalls nicht erlangt werden. Die Ermittler erhoffen sich nun mit der Veröffentlichung eines Fotos des zerlegten Fahrrads, Hinweise unter Tel. 0561 - 9100 auf dessen Eigentümer zu bekommen.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell