POL-KS: Unbekannte zerkratzen mehrere Fahrzeuge in Wolfsanger: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Wolfsanger:

Mehrere geparkte Fahrzeuge zerkratzten bisher unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag im Kasseler Stadtteil Wolfsanger. Sie richteten mit ihrem Vorgehen einen geschätzten Gesamtsachschaden von etwa 6.500 Euro an. Die Beamten der Ermittlungsgruppe des Polizeireviers Nord sind mit den weiteren Ermittlungen betraut und erbitten Zeugenhinweise.

Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Nord berichten, rief ein Autobesitzer die Polizei am Samstagmorgen, gegen 10:45 Uhr, in die Straße "Wolfsgraben". Vor Ort stellten die Polizisten neben dem beschädigten VW des Mitteilers sechs weitere geparkte Fahrzeuge zwischen der Spiekershäuser Straße und dem Höheweg fest, an denen jeweils die rechte Seite, die dem Bürgersteig zugewandt war, zerkratzt wurde. Offenbar gingen die Täter dabei wahllos vor, denn es handelt sich um Pkws und einen Kleinbus verschiedener Hersteller. Nach ersten Ermittlungen der Polizisten ereigneten sich die mutwilligen Sachbeschädigungen in der Zeit zwischen Freitagabend, 20:30 Uhr, und Samstagmorgen, 09:15 Uhr.

Zeugen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Tatorts gemacht haben oder den Beamten der Ermittlungsgruppe des Reviers Nord Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561- 9100 zu melden.

