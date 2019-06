Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung 4 zum Lkw-Unfall auf der A 7: 49-Jähriger schwer verletzt; Verkehrsbehinderungen bis in die Abendstunden

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere am gestrigen Montag unter https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44143 veröffentlichten Erst- und Folgemeldungen zu dem Unfall auf der A 7.)

Autobahn 7 (Landkreis Kassel): Der Unfall, der sich am gestrigen Montagmorgen, um kurz vor 9 Uhr, auf der A 7 zwischen Lutterberg und Kassel-Nord in Fahrtrichtung Süden ereignete, sorgte für erhebliche Verkehrsbehinderungen bis in die Abendstunden. Erst gegen 21 Uhr war die Fahrbahn wieder völlig frei. Bei dem Auffahrunfall war nach derzeitigem Kenntnisstand ein Lkw aus noch unbekannten Gründen auf einen stehenden Sattelzug aufgefahren und hatte diesen wiederum auf einen dritten Lkw geschoben. Der aus Schwalmstadt stammende 49-jährige Fahrer des auffahrenden Lkw mit Anhänger war bei dem Zusammenstoß schwer verletzt worden. Er war in den erheblich beschädigten Fahrzeugen eingeschlossen und musste von den Rettungskräften befreit werden, was sich äußerst schwierig gestaltet. Gegen 13:20 Uhr gelang es den Einsatzkräften der Feuerwehr schließlich, den Schwerverletzten zu retten. Er wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Kasseler Krankenhaus geflogen. Der 49-jährige Fahrer des türkischen Sattelzuges, auf den der Lkw aufgefahren war, sowie der aus Estland stammende Fahrer des dritten Lkw wurden leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, das sie am Nachmittag bereits wieder verlassen konnten. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird insgesamt auf rund 200.000 Euro geschätzt.

Mehrere Stunden Vollsperrung

Aufgrund der sich kompliziert gestaltenden Rettungsarbeiten sowie der anschließenden Bergung der beschädigten Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn musste die A 7 in Richtung Süden über mehrere Stunden voll gesperrt werden. Der nachfolgende Verkehr wurde währenddessen an der Anschlussstelle Lutterberg über die U 2 umgeleitet. Über die Feuerwehr wurde eine Versorgung der im Stau festsitzenden Menschen mit Getränken veranlasst. Gegen 14:50 Uhr konnten die Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal den linken Fahrstreifen im Bereich der Unfallstelle wieder freigeben und so den Verkehrsteilnehmern, die auf dem Streckenabschnitt zwischen Lutterberg und der Unfallstelle festhingen, die Weiterfahrt ermöglichen. Nach 17 Uhr konnte die Ableitung an der Anschlussstelle Lutterberg aufgehoben werden. Gegen 21 Uhr waren schließlich alle drei Lkw von der Unfallstelle geborgen und die Reinigungsarbeiten abgeschlossen, sodass die A 7 wieder komplett für den Verkehr freigegeben wurde. Es war zwischenzeitlich zu 15 Kilometer Stau gekommen.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang, in die auch ein Gutachter mit eingebunden ist, werden bei der Polizeiautobahnstation Baunatal geführt und dauern an.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1021

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell