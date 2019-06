Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrecher stehlen Spendenbox aus Bekleidungsgeschäft an Rathauskreuzung: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: Nach erster Einschätzung lediglich eine Spendenbox erbeuteten unbekannte Einbrecher in der Nacht zum heutigen Donnerstag aus einem Bekleidungsgeschäft an der Rathauskreuzung in der Kasseler Innenstadt. Die Täter waren im Laufe der Nacht über die Eingangstür in das Geschäft eingebrochen. Dabei war die Scheibe eines Türelements zersplittert, die andere Seite der Tür eingedrückt worden. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unbekannt. Entdeckt hatte den Einbruch gegen 6:30 Uhr eine Passantin auf dem Weg zur Arbeit und daraufhin die Polizei alarmiert. Wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, stellten die eintreffenden Mitarbeiter des Geschäfts bei einer ersten Nachschau außer der Spendenbox zunächst keine weiteren fehlenden Gegenstände fest. Die gestohlene Box hatte auf der Verkaufstheke gestanden. Noch am Vorabend, gegen 21 Uhr, soll alles in bester Ordnung gewesen sein, so die Mitarbeiter.

Nun suchen die Beamten des für Einbruchsdelikte zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo nach Zeugen, die in der Zeit zwischen 21 Uhr und 6:30 Uhr Verdächtiges im Bereich der Rathauskreuzung beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können. Hinweise nimmt die Kasseler Polizei unter der Tel. 0561 - 9100 entgegen.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1021 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

