POL-KS: Zeugin beobachtet Dieb und ruft die Polizei

Kassel (ots)

Kassel: Am gestrigen Donnerstag beobachtet eine Zeugin einen 35-jährigen Kasseler in der Wilhelmshöher Allee dabei, wie er geparkte Autos abging, in eines hineingriff, sich in ein weiteres sogar hineinsetzte und dessen Handschuhfach durchwühlte. Der Tatverdächtige konnte schließlich durch Beamte des Polizeireviers Süd-West in der Germania festgenommen werden. Glücklicherweise hatten die Autobesitzer keine Wertgegenstände im Wagen liegen gelassen, weshalb der Mann ohne Beute von dannen zog. Gegen den Tatverdächtigen wurden in zwei Fällen wegen versuchten Diebstahls aus Kraftfahrzeug Ermittlungsverfahren eingeleitet, mit deren Bearbeitung Beamte des Polizeireviers Süd-West betraut sind.

Wie die Zeugin den Beamten berichtete, hatte sie den 35-Jährigen dabei beobachtet, wie er in der Wilhelmshöher Allee in geparkte Autos hineinschaute und auf der Suche nach scheinbar unverschlossenen Autos war. Anhand der guten Personenbeschreibung der Frau konnte die Polizeistreife den Tatverdächtigen im Zuge der Fahndung schließlich in der Germaniastraße ausfindig machen und festnehmen. Die betroffenen Autobesitzer hatten die Beamten kontaktiert und gebeten nachzuschauen, ob aus ihren Wagen Wertgegenstände entnommen worden waren. Da dies offenbar nicht der Fall war, bleibt es lediglich bei zwei versuchten Diebstählen aus Kraftfahrzeugen, für die sich der Mann nun verantworten muss.

