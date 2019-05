POL-KS: Eingestürzte Grundstücksmauer 5.000 Euro Sachschaden: Unfallverursacher flüchtig

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

Kassel (ots)

Vellmar: Am Freitag, dem 17. Mai 2019, kam es zwischen 10 und 12 Uhr auf einem hauseigenen Stellplatz in der Hauffstraße in Vellmar zu einer Verkehrsunfallflucht. Dort wurde vermutlich durch ein größeres Fahrzeug, beim Rangieren, eine Grundstücksmauer teilweise eingerissen. Der unbekannte Fahrzeugführer flüchtete vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro, die der geschädigte Grundstücksbesitzer selbst zu tragen hätte, wenn der Flüchtige nicht gefunden wird.

Da die bisher geführten Ermittlungen durch die zuständige Verkehrsunfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei ohne Erfolg verliefen, sind die Beamten nun auf der Suche nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf den Verursacher so wie dessen Fahrzeug geben können. Die Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.: 0561- 9100 bei der Polizei in Kassel zu melden.

