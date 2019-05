Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Flüchtiger Unfallfahrer verliert Teil von Stoßstange an Unfallstelle: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch die dieser Pressemitteilung beigefügten und unter https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44143 zum Download bereitgestellten Fotos von der Unfallstelle.)

Kassel - Fasanenhof: Am Montagnachmittag fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Mönchebergstraße in Kassel gegen einen geparkten Kia und verursachte an diesem einen Sachschaden von mindestens 2000 Euro. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete der Verursacher anschließend von der Unfallstelle. Dort blieb allerdings ein Plastikteil von der Stoßstange seines Wagens zurück. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei sind nun auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Fahrer oder ein derart beschädigtes Auto geben können.

Die Besitzerin des roten Kia meldete sich am späten Montagnachmittag beim zuständigen Polizeirevier Nord wegen des Unfalls. Wie die am Unfallort eingesetzte Streife berichtet, stand der Kia zwischen 15.10 Uhr und 17:40 Uhr in Höhe der Hausnummer 74, gegenüber des Kasseler Klinikums, geparkt. Der Unfallverursacher war vermutlich aus Richtung Mittelring gekommen und in Richtung Eisenschmiede gefahren. Aus noch unbekannten Gründen beschädigte er dabei das geparkte Auto im Bereich des linken vorderen Kotflügels und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Das dort am Boden liegende, sichergestellte und etwa 30 x 15 cm große Plastikteil stammt nach Einschätzung der Ermittler von der Stoßstange des verursachenden Fahrzeugs.

Zeugen, die den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den Fahrer oder sein vermutlich im Bereich der Stoßstange beschädigtes Fahrzeug geben zu können, werden gebeten, sich unter Telefon 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

