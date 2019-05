Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Täter brechen in Discounter ein und erbeuten Zigaretten, Laptop und Drucker- Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel (Landkreis Kassel): Bei einem Einbruch in einen Discounter im Philippinenhöfer Weg in Kassel am Samstagmorgen, gegen 4:10 Uhr, erbeuteten unbekannte Täter mehrere Zigarettenschachteln, einen Laptop und einen Drucker. Die Ermittler des für Einbrüche zuständige Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die möglicherweise Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Ein Sicherheitsdienstmitarbeiter meldet sich am frühen Samstagmorgen beim Polizeirevier Nord in Kassel, um den Einbruch-Diebstahl in den Discounter zu melden. Er hatte gegen 4:10 Uhr eine Alarmmeldung auf sein Mobiltelefon bekommen. Als er kurz darauf im Philippinenhöfer Weg eintraf sah er, dass die Eingangstür offenstand und die Zigarettenauslage im Kassenbereich beschädigt war. Die vor Ort gerufenen Beamten des zuständigen Polizeireviers Nord konnten bei der Begehung des Discounters feststellen, dass die Täter zunächst gewaltsam durch die Schiebetür im Eingangsbereich in den Innenbereich eingedrungen waren und die Zigarettenauslage an einer Kasse mit einer Holzlatte eingeschlagen haben. Mit dieser Holzlatte wurde noch eine Glasvitrine im hinteren Bereich des Verkaufsraumes aufgehebelt. Daraus entwendeten die Täter einen Laptop und einen Drucker der Marke Medion. Eine abschließende Auflistung der entwendeten Waren steht noch aus.

Die Ermittler des K21/22 bitten Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Tabea Spurek Pressestelle Tel. 0561 - 910 1020 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

