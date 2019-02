Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: A 44 - Zierenberg: Schokoladen-LKW kommt von Fahrbahn ab und stürzt Böschung hinab: Bergung in der Nacht durchgeführt

Kassel (ots)

Für die in der gestrigen Nacht angesetzte Bergung des mit Schokolade beladenen Sattelzuges konnte das eingesetzte Kasseler Bergungsunternehmen am heutigen Morgen erfolgreich Vollzug melden.

Die angekündigte Vollsperrung in Fahrtrichtung Dortmund setzte Hessen Mobil durch die Autobahnmeisterei Baunatal planmäßig ab 22 Uhr um. Aufgrund der Uhrzeit hielt sich die Beeinträchtigung des Verkehrs insgesamt jedoch in Grenzen. Wegen der Lage des LKWs an der Böschung und den damit verbunden umfangreichen Bergungsmaßnahmen dauerte die Vollsperrung jedoch bis in die frühen Morgenstunden an. Besonderheit dabei war, dass der durch den Unfall vorgeschädigte Sattelauflieger während der Bergungsarbeiten auseinanderbrach. Dies zog die Bergung erwartungsgemäß in die Länge und ist für die Spezialisten des Abschleppdienstes auch nichts Ungewöhnliches, da sie so etwas jederzeit einplanen.

Trotz dieser Widrigkeiten konnte die Fahrbahn, sozusagen pünktlich zum Berufs- und Pendelverkehr, am heutigen Freitagmorgen endgültig wieder frei gegeben werden. Die Ladung, circa 24 Tonnen Schokoladentafeln, wird nun das Bergungsunternehmen im Laufe des Vormittags noch aufladen. Dies passiert jedoch nicht von der Autobahn, sondern von der Seite des angrenzenden Feldes aus, so dass der Verkehr auf der A 44 dadurch nicht weiter beeinträchtig wird. Der zwischenzeitlich von den Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal mitgeteilte Schaden beträgt indes nach ersten Einschätzungen über 150.000 EUR.

