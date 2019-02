Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel: Weißer Kleinwagen mit schwarzer Aufschrift "Lieferservice" nach Unfallflucht in Mörikestraße gesucht

Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen derzeit nach einem weißen Kleinwagen, möglicherweise ein Twingo, mit der schwarzen Aufschrift "Lieferservice" und bitten um Hinweise auf diesen Wagen aus der Bevölkerung. Ein Zeuge hatte am Montagmorgen vor der Fasanenhofschule beobachtet, wie ein solches Fahrzeug ein geparktes Auto beschädigte, der Fahrer oder die Fahrerin aber anschließend von der Unfallstelle flüchtete. Da mittlerweile bekannt ist, dass die Schule zu dieser Zeit keine Lieferung erhielt, die Unfallzeit aber zum Unterrichtsbeginn war, könnte es sich um ein Elternteil eines Schülers gehandelt haben.

Wie der 29-jährige Besitzer des beschädigten roten Ford Focus gegenüber der Polizei angab, stand sein Wagen unmittelbar gegenüber der Schule in der Mörikestraße abgestellt. Die von ihm benannten und später von den Beamten befragte Augenzeugin hatte den neueren weißen Kleinwagen beschrieben. Der Fahrer hatte ihren Beobachtungen zufolge gegen 8 Uhr versucht, neben dem Ford ein- oder auszuparken, das andere Auto dabei aber gestreift. An dem Focus war dadurch vorne links ein Blechschaden entstanden. Die bislang unbekannte Person am Steuer des Kleinwagens, die nicht näher beschrieben werden kann, war anschließend weggefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten Zeugen, die Hinweise auf einen weißen Kleinwagen, möglicherweise ein Renault Twingo, mit der schwarzen Aufschrift "Lieferservice" geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

