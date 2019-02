Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel: Polizei führt Gaststättenkontrollen mit Ordnungsamt durch - mehrere Ordnungswidrigkeiten festgestellt

Kassel (ots)

Beamte des Polizeireviers Nord führten in ihrem Revierbereich zusammen mit dem Ordnungsamt Kassel am gestrigen Mittwoch vom späten Nachmittag bis in die Nacht hinein Kontrollen in insgesamt sieben Kneipen beziehungsweise Gaststätten durch. Solche Kontrollen beinhalten oftmals nicht nur eine einzelne Zielrichtung, wie das Auffinden von gesuchten Personen. Auch die Überprüfung der Einhaltung von allgemeinen Verordnungen des Gaststättengewerbes, die der Betreiber einer solchen zu beachten hat, haben die Beamten dabei im Blick.

Insgesamt stellten die Beamten während der Kontrollen im Zeitraum von 16:00 - 24:00 Uhr zwölf Verstöße fest. Sechs davon im Gewerbebereich, vier gegen die Spielverordnung und zwei Verstöße gegen das hessische Nichtraucherschutzgesetz. Positiv zu erwähnen ist, dass die Beamten bei den insgesamt 70 kontrollierten Gästen der verschiedenen Lokalitäten, zwar auch der Polizei bekannte Personen antreffen konnten, aber sich keine dringend gesuchten Straftäter darunter befanden. Auch mussten die Beamten erfreulicherweise keine anderen schwerwiegenden Sachverhalte wie Straftaten, sondern nur die bereits genannten Ordnungswidrigkeiten, zur Anzeige bringen.

Wegen der festgestellten Verstöße leiten die ermittelnden Beamten der Kasseler Polizei und die für den Bereich des Gaststättengewerbes zuständigen Spezialisten des Ordnungsamtes Kassel nun in ihren jeweiligen Fachbereichen entsprechende Bußgeldverfahren ein.

