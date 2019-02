Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel: Unfall auf Ludwig-Mond-Straße mit 12.000 Euro Schaden im Berufsverkehr

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Kassel (ots)

Am heutigen Donnerstagmorgen ereignete sich gegen 8 Uhr ein Unfall auf der Ludwig-Mond-Straße in Kassel-Süd. Wie die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Süd-West berichtet, hatte eine Autofahrerin beim Linksabbiegen auf das Gelände der ehemaligen Jägerkaserne offenbar ein auf dem rechten Fahrstreifen der Ludwig-Mond-Straße in Richtung Auestadion fahrendes, entgegenkommendes Auto übersehen. Dieser Pkw war daraufhin frontal in die Beifahrerseite des abbiegenden Autos der Frau gekracht. Ihr VW Golf war durch die Wucht des Aufpralls anschließend auf den Gehweg geschleudert worden und kam dort, um 180 Grad gedreht, zum Stehen. (siehe Fotos) Glücklicherweise waren zu dieser Zeit keine Fußgänger auf dem Gehweg unterwegs. Auch die 46 Jahre alte Frau aus Hofgeismar und der 26-jährige Fahrer des entgegenkommenden BMW blieben bei dem Unfall nach ersten Erkenntnissen unverletzt. An beiden Fahrzeugen war jeweils ein Schaden von etwa 6.000 Euro entstanden. Der BMW musste zudem abgeschleppt werden. Da bis zur Bergung des Wagens nur der rechte der drei dort vorhandenen, in Richtung Auestadion führenden Fahrstreifen gesperrt werden musste, blieben größere Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr aus.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden nun beim Polizeirevier Süd-West.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1021

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell