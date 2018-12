POL-KS: Kassel: Einbrecher trifft in Schule auf Reinigungskraft und flüchtet: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots) - Vermutlich nicht mit Reinigungsarbeiten gerechnet hatte am gestrigen Sonntagnachmittag ein Einbrecher, der in eine Schule im Kasseler Stadtteil Niederzwehren eingestiegen war. Er traf in dem Gebäude auf die Mitarbeiterin einer Reinigungsfirma, die zu dieser Zeit dort sauber machte. Der Unbekannte suchte daraufhin sofort das Weite und flüchtete aus dem Gebäude, offenbar noch bevor er Beute gemacht hatte. Die Ermittler des Kommissariats 21 /22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Die Mitarbeiterin der Reinigungsfirma hatte nach dem Aufeinandertreffen mit dem Einbrecher gegen 13:20 Uhr sofort ihren Chef informiert, der wiederum sogleich die Polizei verständigte. Die umgehend eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Täter verlief bislang ohne Erfolg. Wie die Zeugin später gegenüber der zum Tatort in der Leimbornstraße gerufenen Streife des Kriminaldauerdienstes der Kasseler Kripo angab, hatte es sich um einen ca. 20 bis 30 Jahre alten, etwa 1,80 Meter großen Mann mit schlanker Statur und einem Dreitagebart gehandelt, der insgesamt dunkel gekleidet war, eine schwarze Kapuzenjacke, Handschuhe sowie eine Brille mit dunklem Rand trug. Wie sich bei der Spurensuche herausstellte, war der Täter über eine zum Schulhof gelegene Eingangstür in das Schulgebäude eingebrochen. Im Erdgeschoss hatte er dann mit seinem Werkzeug eine Klassenraumtür gewaltsam geöffnet, wobei er schließlich von der Zeugin überrascht worden war. Anschließend flüchtete der Unbekannte über ein Fenster auf den Schulhof und von dort aus in Richtung Anne-Frank-Straße.

Die Ermittler des K 21/22 bitten Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, sich unter 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Matthias Mänz Pressesprecher

