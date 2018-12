POL-KS: Kassel: Unbekannte zerstören Scheiben an zwei Haltestellen: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots) - An zwei verschiedenen Stellen im Kasseler Norden mussten Beamte des Polizeireviers Nord bei ihrer Streifenfahrt in der Nacht zum heutigen Donnerstag beschädigte Scheiben an Haltestellen feststellen. Sowohl an der Bushaltestelle "Brandaustraße" im Stadtteil Rothenditmold als auch an der Straßenbahnhaltestelle "Halitplatz" in der Nordstadt hatten Unbekannte Scheiben zerstört und damit einen Schaden von rund 1.000 Euro angerichtet. Ob beide Taten auf das Konto ein und derselben Randalierer gehen, ist noch unklar. Die Kasseler Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Zunächst hatten die Beamten auf der Streifenfahrt gegen 2:20 Uhr die Beschädigungen an der Bushaltestelle "Brandaustraße" in der Wolfhager Straße festgestellt. Dort waren beide Seitenscheiben des Fahrgastunterstandes mit einem unbekannten Gegenstand komplett zum Splittern gebracht worden. Auch die Scheibe des Fahrplanaushanges hatten die Randalierer beschädigt. Nach Angaben eines Passanten soll die Haltestelle um 23 Uhr noch unbeschädigt gewesen sein. Gegen 3:20 Uhr stellte die Streife dann fest, dass auch an der Straßenbahnhaltestelle "Halitplatz" eine Glasscheibe in Trümmern lag. In diesem Fall kann die Tatzeit bislang nicht näher eingegrenzt werden.

Die weiteren Ermittlungen in beiden Fällen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung werden nun bei der Operativen Einheit der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei.

