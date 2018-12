POL-KS: Kassel: Betrunkener hält mit über 3 Promille Straßenbahnen an und landet im Polizeigewahrsam

Kassel (ots) - Für Aufsehen in der Kasseler Innenstadt sorgte am gestrigen Dienstagabend, gegen 19:30 Uhr, ein herumpöbelnder, stark betrunkener 31-Jähriger aus Tschechien. Nachdem der wohnsitzlose Mann in der Oberen Königsstraße, nahe des Königsplatzes, zunächst in aller Öffentlichkeit auf die Gleise der Straßenbahn urinierte, hielt er im weiteren Verlauf mit über 3 Promille zwei dort fahrende Trams an, indem er sich direkt davorstellte. Auch mehrere Passanten soll der Betrunkene grundlos angeschrien haben. Eine auf dem Kasseler Weihnachtsmarkt eingesetzte Polizeistreife beendete das ungebührliche Treiben des 31-Jährigen kurz darauf und brachte ihn zur Ausnüchterung ins Polizeigewahrsam.

