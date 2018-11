POL-KS: Kassel: Kasseler Kripo bittet um Hinweise auf Verbleib von gestohlenem dunkelgrünen VW-T4-Bus

Kassel (ots) - Unbekannte haben in der Nacht zum heutigen Donnerstag im Kasseler Stadtteil Bettenhausen einen 17 Jahre alten dunkelgrünen VW-T4-Bus im Wert von etwa 10.000 Euro geklaut. Die Ermittler des für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo schließen mit Blick auf das gestohlene Fahrzeug auch nicht aus, dass sich der Wagen noch in der Region befinden könnte und erhoffen sich aus diesem Grund Hinweise aus der Bevölkerung zu bekommen. Zeugen, die Angaben zum Verbleib des dunkelgrünen VW T4 Multivan, der vermutlich nicht mehr mit den Originalkennzeichen KS-JJ 8888 geführt werden dürfte, geben können, werden gebeten, sich bei der Kasseler Polizei zu melden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der VW-Bus in der Zeit zwischen gestern Abend, 21:30 Uhr und heute Morgen, 6:50 Uhr im Faustmühlenweg, Höhe Eisenhammerstraße, in Kassel gestohlen worden. Der Besitzer des Wagens hatte den Diebstahl heute Morgen entdeckt und die Polizei verständigt. Die Fahndung nach dem Multivan, Baujahr 2001, verlief bislang ohne Erfolg. Wann genau in der Nacht die Täter zuschlugen und wie sie bei dem Diebstahl vorgingen, ist derzeit noch unklar.

Der gestohlene T 4 ist dunkelgrün-metallic lackiert. Er hat keine serienmäßigen Rückleuchten mehr, sondern schwarzrote. Zudem sind derzeit dunkelgraue Alufelgen mit Michelin-Winterreifen montiert. Am vorderen Stoßfänger links hat der Wagen Kratzer sowie eine Delle im linken Kotflügel.

Zeugenhinweise an die Ermittler des K 21/22 nimmt die Kasseler Polizei unter Tel. 0561 - 9100 entgegen.

