POL-KS: Kassel: Folgemeldung zur Suche nach verletzter Frau aus Linienbus: Dame hat sich nach Zeitungsbericht gemeldet

Kassel (ots) - (Beachten Sie bitte auch unsere am Dienstag, 27. November 2018, um 15:58 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4127675 veröffentlichte Pressemitteilung zur Suche nach der im Linienbus verletzten Frau.)

Die Suche nach einer älteren Dame, die sich am 19.11.2018 in der Kasseler Innenstadt bei einem Beinahezusammenstoß zwischen einem Auto und einem Linienbus als Fahrgast verletzte, führte zu einem schnellen Erfolg. Nach der Veröffentlichung der polizeilichen Pressemitteilung am Dienstag las die 83-jährige Frau aus Helsa am gestrigen Mittwochmorgen in der Zeitung von der Suche nach ihr und meldete sich daraufhin sofort bei den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei.

Wie sich herausstellte, war sie bei dem Vorfall tatsächlich verletzt worden. Sie war bei der Vollbremsung des Linienbusses, die der Fahrer wegen eines offenbar bei Rot fahrenden Autos durchführen musste, in dem Bus mit dem Kopf gegen eine Stange gestoßen. Dabei hatte sie sich eine blutende Verletzung am Ohr zugezogen. Da sie ohnehin auf dem Weg zum Arzt gewesen sei, habe sie die mehrfachen Hilfsangebote des Busfahrers abgelehnt. Der den Vorfall mutmaßlich auslösende Autofahrer war anschließend weitergefahren. Die Ermittlungen der Beamten der Unfallfluchtgruppe dauern derzeit noch an.

Die Kasseler Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Suche nach der Frau.

