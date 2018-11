POL-KS: Niestetal (Landkreis Kassel): Autodiebe klauen schwarzen BMW X5: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots) - Offenbar professionell agierende Autodiebe haben in der Nacht zum heutigen Mittwoch in Niestetal-Sandershausen einen schwarzen BMW X 5 im Wert von rund 50.000 Euro gestohlen. Ob die Täter sich dabei die Keyless-Go-Technik des hochwertigen Autos zunutze machten, ist derzeit noch unklar. Von dem Wagen fehlt bislang jede Spur. Die Ermittler des für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich der Diebstahl in der Bergstraße in Sandershausen vermutlich gegen 1:50 Uhr in der Nacht. Wie sich später nachvollziehen ließ, war zu dieser Zeit zumindest das GPS-Signal des Autos plötzlich abgerissen. Die Autodiebe hatten den in einem Carport abgestellten SUV vom Grundstück des Fahrzeugbesitzers gestohlen und waren dabei offensichtlich nicht unvorbereitet vorgegangen. Die heute Vormittag nach Feststellung des Diebstahls gegen 10:30 Uhr bundesweit eingeleitete Fahndung nach dem schwarzen X5 xDrive 40d, Erstzulassung 01/2018, mit den amtlichen Kennzeichen KS-ER 307, brachte bislang keine weiteren Hinweise auf dessen Verbleib.

Die Ermittler des K 21/22 bitten Zeugen, die zur Tatzeit oder bereits zuvor in Sandershausen verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Autodiebe geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1021

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell