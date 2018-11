POL-KS: Kassel: Zwei Unbekannte schlugen Schaufenster ein und flüchteten; Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots) - Am gestrigen Montagabend begaben sich zwei unbekannte junge Männer an ein Bastelgeschäft in der Obervellmarer Straße in Kassel-Harleshausen und schlugen das großflächige Ladenfenster ein. Ein Zeuge beobachtete die Beiden dabei, wie sie im Begriff waren, in das Geschäft einzubrechen und rief die Polizei. Die Täter flüchteten anschließend vom Tatort. Die Kasseler Kripo sucht jetzt nach Zeugen.

Gegen 22:30 Uhr hört der Zeuge aus der Obervellmarer Straße ein lautes Glasklirren. Als er sich anzog und nach dem Rechten sah, erkannte er zwei flüchtende Personen, die vom Geschäft in Richtung Wolfhager Straße wegrannten. Er schaute sich den Laden an und stellte die eingeschlagene Schaufensterscheibe fest. Daraufhin verständigte er sofort die Polizei. Eine Streife des Kasseler Kriminaldauerdienstes nahm den Tatort auf und befragte den Mitteiler. Weitere Streifen fahndeten nach den Flüchtigen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand gelang es den mutmaßlichen Einbrechern vermutlich nicht, den Laden auch tatsächlich zu betreten. Wahrscheinlich ließen sie aufgrund des plötzlich auftretenden Zeugens von der weiteren Tat ab. Sie verursachten an dem Schaufenster jedoch einen Sachschaden in Höhe eines geschätzten dreistelligen Bereiches. Wegen der Dunkelheit liegt nur eine vage Beschreibung der flüchtigen Personen vor. Es soll sich um zwei junge Männer oder Jugendliche handeln, von denen einer erkennbar größer als der andere war.

Die Ermittler des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 suchen nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder durch das Glasklirren auf die Tat aufmerksam geworden sind. Hinweise diesbezüglich und zu den Tätern können telefonisch unter der 0561 - 9100 gegeben werden.

