POL-KS: Landkreis Kassel - Baunatal: Folgemeldung zu Unfallflucht in Großenritte: Flüchtiger Renault Clio angetroffen

Kassel (ots) - (Beachten Sie bitte auch unsere am Donnerstag, dem 26. April 2018, um 14:44 Uhr, über OTS veröffentlichte Pressemitteilung: "Nach Unfallflucht in Großenritte: Wo befindet sich der graue Renault Clio mit dem Kennzeichen KS-G 1909?")

Der Renault Clio mit dem amtlichen Kennzeichen KS-G 1909, der in eine Unfallflucht in Großenritte involviert war, konnte aufgrund der öffentlichen Fahndung mittlerweile ausfindig gemacht werden.

Nach einem anonymen Hinweis konnten Beamte des Polizeireviers Süd-West den gesuchten Wagen und auch den aktuellen 21-jährigen Nutzer am 27. April 2018 in Baunatal-Großenritte antreffen und hinsichtlich des Vorfalls befragen. Die Ermittlungen zum Unfallfahrer dauern zwar noch an, jedoch konnten die Kennzeichen des Fahrzeuges, das ohne Versicherungsschutz geführt wurde, entstempelt und der Fahrzeugschein sichergestellt werden.

Die Beamten der Unfallfluchtgruppe bitten weiterhin Zeugen, die Hinweise auf den Fahrer des grauen Renault Clio mit dem amtlichen Kennzeichen KS-G 1909 am 19. April 2018 geben können, sich unter der Telefonnummer 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Christian Salmen -Pressestelle- Tel. 0561 - 910 1021

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell