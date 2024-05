POL-ME: Polizei suchte per Hubschrauber nach vermisstem Senior - Langenfeld - 2405092

Polizei Mettmann

In Langenfeld hat die Polizei am Dienstagabend (28. Mai 2024) sowie in der Nacht zu Mittwoch (29. Mai 2024) nach einem als vermisst gemeldeten 86 Jahre alten Senior gesucht.

Folgendes war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Am Nachmittag meldete sich das Personal eines Langenfelder Seniorenzentrums bei der Polizei, weil es einen 86-jährigen dementen Bewohner des Seniorenstifts nicht mehr auffinden konnte.

Daraufhin leitete die Polizei umfangreiche Suchmaßnahmen ein, wobei erst auch ein Personenspürhund und im weiteren Verlauf in der Nacht auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde.

Letztlich konnten die Suchmaßnahmen nach dem 86-jährigen Deutschen dann am frühen Mittwochmorgen abgeschlossen werden, nachdem der Mann im Heizungskeller des Seniorenstiftes angetroffen wurde. Wie und wann er dort hinkam, ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen.

Der geschwächte Langenfelder wurde daraufhin mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

