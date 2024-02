POL-ME: "Cop-Day" und "Info-Runde": Sie möchten bei der Polizei durchstarten? Jetzt informieren! - Kreis Mettmann - 2402062

Polizei Mettmann

Mettmann (ots)

Sie engagieren sich gerne für Recht und Gesetz? Sind ein echter Teamplayer beziehungsweise eine echte Teamplayerin? Sie sind auf der Suche nach einem sicheren Job mit guten Zukunftsaussichten? Dann sind Sie bei der Polizei NRW gut aufgehoben. Doch welche Voraussetzungen müssen Sie erfüllen, um Polizistin oder Polizist zu werden? Wie läuft das duale Studium zum Polizeikommissar beziehungsweise zur Polizeikommissarin ab? Welche Möglichkeiten gibt es für den Einstieg in den Polizeiberuf über die Fachoberschule?

Antworten dazu gibt es bald wieder in einer Info-Runde unserer Einstellungsberaterinnen!

Der nächste Termin findet statt am Donnerstag (22. Februar 2024) um 17 Uhr im Hauptgebäude der Kreispolizeibehörde Mettmann am Adalbert-Bach-Platz 1 in Mettmann.

Doch das ist noch nicht alles:

So stellt die Kreispolizeibehörde Mettmann im Rahmen eines neuen Veranstaltungsformats Jugendlichen den Polizeiberuf vor. Unter dem Motto "Cop Day" sind dazu am 26. März 2024 alle Jugendlichen aus dem Kreis Mettmann, welche die neunte Klasse einer Real- oder Gesamtschule, eines Gymnasiums oder einer vergleichbaren Schulform besuchen, herzlich eingeladen. Im Zeitraum von 8:30 Uhr bis 16 Uhr wird den Jugendlichen dann praxisnah vorgestellt, was einen erwartet, wenn man sich für ein Duales Studium bei der Polizei NRW entscheidet. Zudem gibt es umfangreiche Einblicke in die verschiedenen Arbeitsbereiche einer Polizeibehörde.

Für beide Termine wird um vorherige Anmeldung gebeten - entweder per E-Mail unter personalwerbung.mettmann@polizei.nrw.de oder per Telefon unter 02104 982-2222.

