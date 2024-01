Polizei Mettmann

POL-ME: Blauer 1er BMW entwendet - Polizei ermittelt - Velbert - 2401006

Mettmann (ots)

In der Nacht vom Donnerstag, 28. Dezember 2023 auf Freitag, 29. Dezember 2023, entwendeten bislang unbekannte Täter in Velbert einen blauen 1er BMW.

Ein 22-jähriger Velberter parkte sein Fahrzeug am 28. Dezember gegen 22 Uhr auf der Mozartstraße in Velbert. Als er am nächsten Tag gegen 12:15 Uhr zu seinem BMW zurückkehrte, stellte er fest, dass das Fahrzeug entwendet wurde. Das circa acht Jahre alte Auto mit Mettmanner Städtekennung wurde zur Fahndung ausgeschrieben.

Aktuell gibt es keine Hinweise auf den Verbleib des circa 18.000 Euro teuren PKW.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder dem Fahrzeug nimmt die Polizei Velbert, Telefon 02051/946 - 6110 jederzeit entgegen.

