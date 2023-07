Polizei Mettmann

POL-ME: 20-Jährige sexuell belästigt - die Polizei sucht Zeugen - Monheim am Rhein - 2307080

Mettmann (ots)

Am Donnerstagabend, 27. Juli 2023, wurde eine 20-Jährige auf einem innerstädtischen Parkplatz in Monheim am Rhein von einem bisher unbekannten Mann sexuell belästigt. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 19:15 Uhr war eine 20-Jährige auf dem Weg zu ihrem Fahrzeug, welches auf einem Parkplatz in Höhe eines Kreisverkehrs der Straße "Berliner Ring" abgestellt war, als sie von einem herannahenden Fahrradfahrer auf Italienisch angesprochen wurde. Da die junge Frau den Mann nicht verstehen konnte, setzte sie ihren Weg zu ihrem Auto fort. Der Radfahrer stellte sich ihr in den Weg und berührte sie plötzlich unsittlich.

Die 20-Jährige setzte sich zur Wehr und schrie den Mann lautstark an. Dieser floh daraufhin über einen angrenzenden Fußweg in unbekannte Richtung.

Die Geschädigte alarmierte die Polizei, die den flüchtigen Tatverdächtigen trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung im Umfeld nicht mehr antreffen konnte.

Der Mann kann folgendermaßen beschrieben werden: - circa 175cm bis 185cm groß - circa 25 Jahre alt - grüne Augen - trug einen Schnurrbart - südländisches Erscheinungsbild - sprach vermutlich Italienisch - beide Handrücken tätowiert - bekleidet mit grauem Kapuzenpullover, einer dunklen Jogginghose und einer dunklen Kappe - führte ein blaues Leihfahrrad der Stadt Monheim am Rhein mit sich

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tatgeschehen oder zur Identität des flüchtigen Tatverdächtigen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Monheim am Rhein, Telefon 02173 / 9594 6350, in Verbindung zu setzen.

