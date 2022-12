Polizei Mettmann

POL-ME: 84-Jähriger bei Fahrradunfall schwer verletzt - Ratingen - 2212014

Am Freitag (2. Dezember 2022) ist ein 84-jähriger Senior bei einem Unfall in Ratingen schwer verletzt worden. Der Senior war mit einem Fahrrad unterwegs und stürzte ersten Erkenntnissen zufolge, nachdem er sich im Querverkehr hinter einem E-Scooter-Fahrer einordnen wollte.

Das war ersten Erkenntnissen zufolge geschehen:

Ein 36-jähriger Ratinger war gegen 19.20 Uhr mit einem E-Scooter auf dem Radweg der Düsseldorfer Straße in Fahrtrichtung Am Stadion unterwegs. Aus dem Einmündungsbereich zur Pestalozzistraße kam ein 84-jähriger Ratinger mit seinem Fahrrad gefahren. Der Senior fuhr knapp hinter dem E-Scooter-Fahrer in den Querverkehr und kam dabei zu Fall. Er wurde durch den Sturz schwer verletzt und kam zur weiteren stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 36-Jährige blieb unverletzt. Sowohl am Fahrrad, als auch am E-Scooter entstand kein Sachschaden.

