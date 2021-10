Polizei Mettmann

POL-ME: Müllcontainer in Brand gesetzt - Erkrath - 2110095

Am Montagabend (18. Oktober 2021) haben bislang unbekannte Täter gegen 21.20 Uhr einen Müllcontainer (gelbe Tonne) an der Gretenberger Straße auf Höhe der Hausnummer 2 in Erkrath-Hochdahl in Brand gesetzt.

Ein Kind wurde auf den Brand aufmerksam und alarmierte die Feuerwehr Erkrath, die den Brand schnell löschen konnte. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro.

Bereits am Freitag (15. Oktober 2021) hatten zwei unbekannte Jugendliche einen Altpapiercontainer in unmittelbarer Nachbarschaft angezündet. Die beiden Tatverdächtigen konnten unerkannt flüchten. Wir berichteten über den Brand in unserer Pressemitteilung 2110078 (s. Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5048712).

Die Polizei in Erkrath bittet dringend um Hinweise zu beiden Brandeinsätzen und fragt: Wer hat Beobachtungen rund um die Müllcontainer an der Gretenberger Straße gemacht und kann Angaben zu möglichweise tatverdächtigen Personen machen? Die Polizei in Erkrath ist jederzeit unter der Nummer 02104 9480-6450.

