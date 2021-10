Polizei Mettmann

POL-ME: Körperliche Auseinandersetzung nach Ruhestörung - Polizei ermittelt - Haan - 2110010

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Sonntag (3. Oktober 2021) haben mehrere unbekannte Tatverdächtige in Haan eine 44-Jährige und deren 17-jährigen Sohn nach einer Auseinandersetzung wegen einer Ruhestörung geschlagen.

Das war geschehen:

Am frühen Sonntagmorgen hielten sich Zeugenaussagen zufolge gegen 2.45 Uhr mehrere Personen, zwei Männer und zwei Frauen, vor einem Kiosk an der Marktpassage in Haan auf und sorgten für derartigen Lärm, dass eine 44-Jährige Anwohnerin sie zur Ruhe bat. Daraufhin kam es zunächst zu einer lautstarken verbalen Auseinandersetzung, in dessen Rahmen die Anwohnerin von einem augenscheinlich angetrunkenen Mann beleidigt wurde. Der Streit verlagerte sich auf die Straße. Der 17-jährige Sohn der Anwohnerin versuchte seinen Aussagen zufolge, dazwischen zu gehen, um seine Mutter zu schützen und bekam einen Schlag ab. In der Folge schlugen die beiden Männer und die beiden Frauen mehrfach auf die 44-Jährige und den 17-Jährigen ein. Beide wurden leicht verletzt. Die vier Angreifer flüchteten schließlich unerkannt.

Die beiden männlichen Tatverdächtigen konnten wie folgt beschrieben werden:

Erster Tatverdächtiger:

- ca. 30 Jahre alt - osteuropäisches Erscheinungsbild - ca. 1,85 m groß - kurze, helle Haare, an den Seiten abrasiert - trug ein braun-weißes Holzfällerhemd - trug eine Jeans

Zweiter Tatverdächtiger:

- ca. 1,70 m bis 1,80 m groß - kurze braune Haare - mutmaßlich Tattoos bis zum Hals - trug eine Jeans

Eine der beiden weiblichen Tatverdächtigen beschrieben Zeugen wie folgt:

- ca. 25 Jahre alt - aschblonde Haare zu zwei Zöpfen geflochten

Zur zweiten Frau liegt leider keine Personenbeschreibung vor.

Die Polizei in Haan fragt: Wer hat die Auseinandersetzung vor dem Kiosk ebenfalls beobachtet und kann Angaben zu den beiden Männern und den beiden Frauen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Haan jederzeit unter der Nummer 02129 9328-6480 entgegen.

