Polizei Mettmann

POL-ME: Radfahrer schwer verletzt - Haan - 2107078

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Freitagmittag des 16.07.2021 gegen 12:50 Uhr befuhr eine 79 jährige Haanerin mit ihrem Kia die Straße Am Nachbarsberg in Haan in Richtung Osten. An der Einmündung Scheidemannstraße blieb sie stehen und beabsichtigte in diese nach rechts einzubiegen. Zeitgleich kam ihr auf der Straße Am Nachbarsberg in westliche Richtung ein 50 jähriger Radfahrer aus Haan entgegen, der aufgrund der Verkehrssituation eine Vollbremsung machte. Hierbei kam er zu Fall ohne den Pkw zu berühren und verletzte sich dadurch schwer. Er wurde durch Rettungskräfte in ein umliegendes Krankenhaus verbracht, wo er stationär verblieb. Am Fahrrad entstand Sachschaden von ca. 200.- Euro.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell