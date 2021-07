POL-ME: Nach Fahrzeugaufbruch schnell gestellt und festgenommen - Velbert - 2107030

Polizei Mettmann

Nach Fahrzeugaufbruch schnell gestellt und festgenommen - Velbert - 2107030

Mettmann (ots)

Am späten Dienstagabend des 06.07.2021, gegen 21.20 Uhr, beobachteten aufmerksame Zeugen einen Mann, der mit einem Stein zunächst die Frontscheibe eines geparkten PKW Ford Transit bewarf und beschädigte, dann die Seitenscheibe des Transporters einschlug, der an der Höferstraße in Velbert-Mitte in Höhe des Hauses Nr. 14 parkte. Noch bevor die vorbildlichen Zeugen die Polizei alarmierten, gelangte der Straftäter in das nun offene Fahrzeug, woraus er nach Angaben des Geschädigten Zigaretten und ein Parfüm entwendete, damit sofort zu Fuß in Richtung Panorama-Radweg flüchtete. Am Ford Transit blieb ein geschätzter Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro zurück.

Aufgrund der von den Zeugen abgegebenen guten Täterbeschreibung konnte der flüchtige Straftäter, im Zuge schneller und intensiver Fahndungsmaßnahmen der Velberter Polizei, nur wenige Minuten später noch auf dem Panorama-Radweg erkannt, gestellt und festgenommen werden. Bei dem 37-jährigen Mann aus Velbert konnten die zuvor aus dem Transit gestohlenen Zigaretten im Wert von etwa 30,- Euro aufgefunden und sichergestellt werden. Der Beschuldigte zeigte sich geständig und begründete seine Tat mit der unbewiesenen Behauptung, dass ihm der bekannte Fahrzeugnutzer des Fords noch Geld schulde.

Die Velberter Polizei leitete ein Strafverfahren gegen den 37-Jährigen ein. Nach Abschluss erster kriminalpolizeilicher Maßnahmen wurde der Beschuldigte wieder aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen. Doch nur knapp eine Stunde später randalierte der 37-Jährige lautstark auf einem Spielplatz an der Höferstraße, weshalb er dann zur Beruhigung und Verhinderung weiterer Straftaten doch noch für mehrere Stunden in polizeiliches Gewahrsam genommen werden musste.

Hinweis an die Medien:

Die Polizei bedankt sich in diesem Zusammenhang ausdrücklich bei den aufmerksamen und vorbildlich agierenden Zeugen der Tat, ohne deren Mitwirkung die schnelle Tatklärung und Festnahme des Täters nicht möglich gewesen wäre.

