POL-ME: Unter Drogen und ohne Führerschein - Polizei zieht 24-Jährigen aus dem Verkehr - Velbert - 2102104

Bei einer Verkehrskontrolle in der Nacht zu Freitag (19. Februar 2021) stellte die Polizei an der Heiligenhauser Straße in Velbert einen 24-Jährigen fest, der ohne Fahrerlaubnis ein Kleinkraftrad unter dem Einfluss von Drogen führte. Den jungen Mann erwarten nun gleich mehrere Strafanzeigen.

Das war geschehen:

Gegen 01:40 Uhr beobachtete eine Streifenwagenbesatzung den Fahrer eines Kleinkraftrades auf der "Heiligenhauser Straße" in Velbert. In Höhe des "Wordenbecker Weg" entschlossen sich die Beamten, den Fahrer und sein Kleinkraftrad der Marke "Yiying" zu kontrollieren.

Der Fahrer, ein 24-jähriger Velberter, konnte keine gültige Fahrerlaubnis für das Kleinkraftrad vorweisen. Im Rahmen der weiteren Kontrolle stellten die Beamten Ausfallerscheinungen fest, so dass ein Drogenvortest durchgeführt wurde, welcher positiv auf Cannabis (THC) verlief.

Zur weiteren Beweisführung wurde der Velberter zur Polizeiwache gebracht, wo die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und durchgeführt wurde. Da bei dem jungen Mann bei einer körperlichen Durchsuchung weitere geringe Mengen Cannabis sowie Konsumutensilien aufgefunden und sichergestellt wurden, fertigten die Beamten gleich mehrere Strafanzeigen gegen den polizeilich bereits mehrfach in Erscheinung getretenen Mann. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er von der Polizeiwache Velbert entlassen.

