POL-ME: 29-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt - Ratingen - 2011033

Mettmann (ots)

Am Donnerstag (5. November 2020) ist eine 29 Jahre alte Autofahrerin aus Ratingen bei einem Verkehrsunfall an der Mülheimer Straße in Ratingen verletzt worden. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Das war passiert:

Gegen 18:10 Uhr fuhr die Ratingerin mit ihrem Opel Corsa über die Mülheimer Straße in Richtung Lintorf. Als sie auf der Höhe des Maubeuger Rings ihre Fahrt geradeaus fortführen wollte, nahm ihr ein ihr entgegenkommender Fahrer eines Opel Zafiras die Vorfahrt, als dieser nach links in den Maubeuger Ring abbog, ohne auf den Corsa der Ratingerin zu achten.

Die beiden Fahrzeuge stießen daraufhin zusammen. Bei dem Unfall wurde die Ratingerin verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden, welches sie nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen konnte. Bei dem Unfall wurden die beiden Opel erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit, sodass die beiden Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten.

