POL-ME: 31-jährige Fahrradfahrerin randaliert nach Trunkenheitsfahrt - Monheim am Rhein - 2008031

Mettmann (ots)

Als eine 31-jährige Fahrradfahrerin am frühen Donnerstagmorgen (06. August 2020) wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt auf dem Urdenbacher Weg in Monheim zur Polizeiwache gebracht werden sollte, griff sie zunächst eine Beamtin und später den Blutprobenarzt an. Beide wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. Die Beamten fertigen gleich mehrere Strafanzeigen gegen die Monheimerin.

Das war passiert:

Gegen 04:25 Uhr stoppten Polizeibeamte eine Fahrradfahrerin, welche ohne Licht und mit deutlichen Schlangenlinien den Urdenbacher Weg in Monheim befuhr. Da die 31-Jährige einen Atemalkoholtest verweigerte, sollte sie zur Polizeiwache Langenfeld gebracht werden, um ihr eine Blutprobe zu weiteren Beweiszwecken zu entnehmen. Während der Fahrt beleidigte die Monheimerin zunächst die Beamten verbal und verletzte anschließend eine 24-jährige Polizistin leicht am Finger, als diese den Sitz des Mund-Nasen-Schutzes bei der 31-Jährigen korrigieren wollte.

Auch der angeforderte Blutprobenarzt, der die angeordnete ärztliche Entnahme der Blutprobe zu weiteren Beweiszwecken durchführen sollte, wurde von der renitenten Monheimerin körperlich angegriffen. Glücklicherweise wurde auch der Arzt nur leicht verletzt.

Die Konsequenzen für die 31-Jährige: Die Beamten fertigten gleich mehrere Strafanzeigen und brachten die Monheimerin zur Verhinderung weiterer Straftaten in das Polizeigewahrsam Hilden, welches sie nach Ausnüchterung wieder verlassen konnte.

