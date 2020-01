POL-ME: POL-ME: versuchter Raubüberfall auf Tankstelle in Langenfeld - ein Tatverdächtiger flüchtig, Polizei sucht Zeugen - Langenfeld - 2001059

Polizei Mettmann

In der Nacht zu Samstag, 11.01.2020 gegen 03.10 Uhr erschien eine männliche Person mit Motorradhelm und Sonnenbrille bekleidet am Nachtschalter einer Tankstelle in Langenfeld, Richrather Str.. Von außen bedrohte er den 25-jährigen Angestellten unter Vorhalt einer Pistole mit den Worten: "dies ist ein Überfall" und legte einen Beutel in die Durchreiche des Nachtschalters. Der Angestellte nahm den Beutel entgegen. Er händigte allerdings keine Beute aus, sondern betätigte den Notruf. Der bisher unbekannte Täter entfernte sich ohne Beute in unbekannte Richtung. Sofort eingeleitete, intensive Fahndungsmaßnahmen, unter Hinzuziehung eines Personenspürhundes, verliefen ergebnislos. Der männliche Täter wird von dem Zeugen wie folgt beschrieben:

- ca. 20-25 Jahre alt - ca. 180 cm groß, schlanke Gestalt - kantige Gesichtszüge

Die Person war mit einer dunklen, vermutlich grüner Jacke, einem Motorrad und Sonnenbrille bekleidet. Sie führte eine schwarze Pistole mit sich und sprach mit osteuropäischen Akzent. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Langenfeld unter der Telefonnummer 02173 288 6310 jederzeit entgegen.

