POL-ME: Ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss: Wuppertaler verursacht hohen Sachschaden bei Verkehrsunfall - Hilden - 1910039

In der Nacht zu Donnerstag (10. Oktober 2019) hat ein 24 Jahre alter Autofahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Benrather Straße in Hilden einen hohen Sachschaden verursacht. Der Fahrer aus Wuppertal stand dabei nicht nur unter dem Einfluss von Alkohol, sondern hatte auch keinen Führerschein. Außerdem hatte er sich das Auto, mit dem er unterwegs war, unbefugt von einem Bekannten ausgeliehen.

Gegen 1:45 Uhr fuhr der 24-Jährige gemeinsam mit einer Freundin über die Benrather Straße in Fahrtrichtung Berliner Straße, als er auf Höhe der Hausnummer 62 die Kontrolle über den Ford Galaxy verlor und mit einem am Seitenrand geparkten Porsche Panamera kollidierte. Aufgrund des heftigen Aufpralls wurde der Panamera in einen vor ihm stehenden Audi A4 geschoben. Alle drei Fahrzeuge wurden bei dem Unfall stark beschädigt. Sowohl der Ford als auch der Porsche waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf eine geschätzte Gesamthöhe von rund 26.000 Euro.

Noch während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch im Atem des Ford-Fahrers fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,4 Promille. Zudem gab der Wuppertaler an, sich den Ford unbefugt von einem Bekannten ausgeliehen zu haben und nicht einmal im Besitz eines Führerscheins zu sein.

Die Folgen für den Mann: Er musste mit zur Polizeiwache, wo die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Außerdem wurden gegen ihn gleich mehrere Strafverfahren eingeleitet.

