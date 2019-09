POL-ME: Zwei Brandlegungen an Fahrzeugen auf einem Schulparkplatz - Polizei sucht Zeugen - Langenfeld - 1909088

Polizei Mettmann

Am Sonntag (15. September 2019) wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Autobrand an der Hildener Straße in Langenfeld gerufen. Gegen 23:00 Uhr setzten bislang noch unbekannte Täter einen weißen PKW Fiat 500 in Brand, der auf dem Parkplatz einer Gesamtschule abgestellt worden war. Obgleich die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle brachte, brannte der Wagen aus.

Einige Zeit zuvor, im Zeitraum zwischen Samstag (14. September 2019), gegen 16:00 Uhr, und Sonntag (15. September 2019), gegen 11:30 Uhr, hatten auf demselben Parkplatz Unbekannte bereits versucht, einen VW Caddy am vorderen Kotflügel anzuzünden. Dieser Brand erlosch jedoch wieder von alleine und verursachte nur geringen Sachschaden.

Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei in beiden Fällen, bei denen unterschiedliche Fahrzeughalter betroffen waren, von Brandstiftung aus. Es ist zu vermuten, dass die zwei Brandlegungen in einer Verbindung zueinander stehen. Daher sucht die Polizei nun nach Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder Beobachtungen geben können, die in Tatzusammenhängen stehen könnten.

Strafverfahren und weitere polizeiliche Ermittlungen wurden eingeleitet. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen.

