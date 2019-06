Polizei Mettmann

POL-ME: Eine Schwerverletzte und hoher Sachschaden - Velbert - 1906103

Mettmann (ots)

Am Mittwochmorgen des 19.06.2019, gegen 07:45 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Rheinlandstraße/ Mettmanner Straße in Velbert zu einem Verkehrsunfall mit einer Schwerverletzten und ca. 12.000,- Euro Sachschaden. Ein 37-jähriger Fiat-Fahrer bog mit seinem schwarzen Punto von der Rheinlandstraße nach links in die Mettmanner Straße ab. Dabei kollidierte er mit einer entgegen kommenden 20-jährigen Fiat-Fahrerin, die ihrerseits mit ihrem weißen Punto die Rheinlandstraße in Richtung Langenberger Straße befuhr. Durch den Zusammenstoß erlitt die junge Frau schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. Die beiden Fiat Punto wurden durch die Kollision so massiv beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch ungeklärt. Beide Fahrer geben an, bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich gefahren zu sein. Die Polizei Velbert bittet daher Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 02051/ 946-6110, zu melden.

