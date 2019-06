Polizei Mettmann

POL-ME: Öffentlichkeitsfahndung nach Raub mit Phantombild - Ratingen - 1906061

Mettmann (ots)

Bereits mit Pressemitteilung / ots 1903087 vom 14.03.2019 berichteten wir von einem Raubüberfall, der sich am Tag zuvor in Ratingen-West ereignet hatte, auszugsweise wie folgt:

"Der Raub ereignete sich am Mittwochabend (13. März 2019) gegen 18.50 Uhr an der Berliner Straße in Ratingen-West. Eine 54 Jahre alte Ratingerin war gerade vom Einkaufen zurück zu ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus unterwegs, als sie kurz vor der Haustür von hinten von einem Mann gepackt wurde. Der Angreifer hatte eine Schere in der Hand und schnitt damit den Tragegurt ihrer Handtasche durch, welche sie über ihre Schulter gehängt hatte. Dabei verletzte er die Ratingerin schwer an der Hand.

Eine Zeugin hatte den Überfall beobachtet. Als sie der Frau zur Hilfe eilte, ließ der Angreifer von der Ratingerin ab und flüchtete ohne Beute zu Fuß über die Berliner Straße in Richtung des dortigen Supermarktes. Weitere Zeugen hatten den Überfall ebenfalls beobachtet und zwischenzeitlich die Polizei alarmiert. Trotz sofort eingeleiteter und intensiver Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann im Nahbereich nicht mehr angetroffen werden. Ein Rettungswagen brachte die Ratingerin unterdessen in ein Krankenhaus, wo sie zur stationären Behandlung aufgenommen wurde."

Die Geschädigte wurde durch Stiche in die Hand erheblich verletzt. Nach bisherigem Kenntnisstand wird die verletzte Hand bleibende Schäden behalten. Die bisherigen intensiven polizeilichen Ermittlungen führten bis heute nicht zur Identifizierung des unbekannten Täters. Aufgrund einer entsprechenden Personenbeschreibung konnte das LKA jedoch ein Phantombild von dem Gesuchten anfertigen. Dieses steht nun mit Gerichtsbeschluss für eine Öffentlichkeitsfahndung zur Verfügung. In Verbindung mit der Veröffentlichung des Bildes fragt die Polizei:

- Wer kann Angaben zu Identität, Herkunft und / oder aktuellem Aufenthalt des abgebildeten Straftäters machen?

Die aktuelle polizeiliche Fahndung ist auch im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Internet-Link zu finden:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/ratingen-strassenraub

Sachdienliche Hinweise nehmen die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, unter Hinweis auf die konkrete Phantombild-Fahndung der Polizei im Kreis Mettmann aber auch jede andere Polizeidienststelle oder der Notruf 110 jederzeit entgegen.

