Polizei Mettmann

POL-ME: Mit reichlich Promille und einer Schmerztablette am Lenker - Langenfeld - 1906058

Mettmann (ots)

Am frühen Mittwochmorgen des 12.06.2019, gegen 05.25 Uhr, kontrollierte die Langenfelder Polizei einen Fahrradfahrer, der mit seinem Velo auf der Von-Velbrück-Straße unterwegs war. Bei der Kontrolle des 56-jährigen Zweiradfahrers bemerkten die Beamten schnell, dass der Langenfelder nur sehr langsam reagierte, dabei verwirrt und desorientiert wirkte. Erst auf wiederholte und gezielte Fragen räumte der Mann dann in teilweise undeutlicher und verwaschener Sprache ein, in den zurückliegenden Stunden mehrere Flaschen Wein und Bier konsumiert, danach auch noch eine Schmerztablette zu sich genommen zu haben.

Ein an Ort und Stelle durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von annähernd 2,0 Promille (0,98 mg/l). Daraufhin leitete die Langenfelder Polizei ein Strafverfahren wegen Trunkenheitsfahrt mit absoluter Fahruntauglichkeit gegen den 56-Jährigen ein. Zur Beweisführung wurde die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und durchgeführt. Dem betrunkenen Fahrradfahrer untersagten die Beamten danach, bis zu einer erfolgten vollständigen Ausnüchterung, jedes weitere Führen von Fahrzeugen im öffentlichen Straßenverkehr ausdrücklich.

