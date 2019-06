POL-ME: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt - Velbert - 1906010

Polizei Mettmann

Am Sonntagabend (2. Juni 2019) ist ein 20 Jahre alter Radfahrer bei einem Verkehrsunfall an der Ecke Metallstraße / Am Sportzentrum in Velbert schwer verletzt worden.

Gegen 20:45 Uhr fuhr ein 28-jähriger Velberter mit seinem Opel Zafira durch den Kreisverkehr an der Metallstraße. Als er diesen an der Bushaltestelle "Am Sportzentrum" verlassen wollte, stieß er mit einem Radfahrer zusammen, der von links kommend über den Fußgängerüberweg gefahren war. Der 20 Jahre alte Radler fiel daraufhin zu Boden und verletzte sich am Bein. Außerdem klagte er über Schmerzen im Rippenbereich. Ein Rettungswagen brachte den jungen Mann in ein Krankenhaus, wo er vorsorglich über die Nacht zur Kontrolle aufgenommen wurde.

